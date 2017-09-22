Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за отсутствия полутора тысяч гривен

Пожарная сигнализация в деревянном лагере не сработала, тушение осложнялось отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.

Пожар в одесском лагере «Виктория», унесший жизни трех детей, можно было бы предотвратить с помощью работающей сигнализации, техобслуживание которой стоит полторы тысячи гривен в месяц (чуть более 3300 рублей). Об этом ТСН в четверг, 21 сентября, рассказал Игорь Жуков, директор компании «Укртехбезпека», которая устанавливала пожарную сигнализацию в лагере.





Отмечается, что система сигнализации была установлена за полтора года до трагедии, но не работала из-за отсутствия договора на обслуживание. «Я лично подходил к директору лагеря для того, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и пожарное наблюдение, на что получил ответ, что у лагеря нет денег, надо определяться, кто будет оплачивать», — заявил Жуков.





Также указывается, что сигнализация после нескольких инцидентов была отключена. «Дети баловались, нажимали на кнопочки, верещала сигнализация — это, естественно, кому-то мешало, приходили отключали сигнализацию», — предположил директор «Укртехбезпеки».





Кроме того, он сообщил, что огнезащитная смесь, которой были обработаны деревянные дома, в которых жили дети, была надлежащего качества, но в агрессивной среде у моря обработка зданий должна была проводиться два раза в год, пишет Lenta.ru





Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября. В нем находились около 150 детей, в загоревшемся корпусе было 42 ребенка, трое из них погибли. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация в деревянном лагере не сработала, тушение осложнялось отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.





Фото: Алексей Вовк / РИА Новости



