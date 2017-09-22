Биртанов рассказал о финансовой эффективности обязательного медстрахования

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, какие цели преследуются в связи со внедрением ОСМС, передает МИА «Казинформ».

Елжан Биртанов в ходе круглого стола в КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова затронул тему финансовой эффективности модели ОСМС. По его словам, необходимо подумать, какова суть финансовой модели казахстанской системы здравоохранения.

«Мы изучаем международный опыт и сформулировали эту позицию. Модель нужна, но мы хотим помимо прочих целей привлечь дополнительные ресурсы в отрасль, чтобы повысить зарплату медработникам, увеличить число врачей, расширить перечень лекарственного обеспечения. Многие инициативы сейчас не реализуются, потому что финансы идут на более экстренные вопросы. Необходимо вовлекать больше людей в систему ОСМС, особенно это актуально для сельской местности. Но здесь нужно решить. Если через год-два число неохваченных ОСМС не изменится, то минимальный пакет гарантированной медпомощи оставим, как в Турции, Китае и в Австрии, Германии, США. Такие расходы придется нести из средств налогоплательщиков», - сказал министр.

В ходе дискуссии Елжан Биртанов сказал, что министерство не снимает с себя ответственность за все, в том числе ошибки.

«Стратегия нашего министерства не ограничивается внедрением ОСМС. Цель, которую преследует на данном этапе Министерство здравоохранения, сформулирована в государственной программе развития здравоохранения, она корреспондирует с целями, которые ставят органы здравоохранения во всем мире. Это обеспечение прав граждан на охрану и укрепление здоровья. Две генеральные линии были, есть и будут. Это развитие системы профилактики болезней и укрепление общественного здоровья, а также обеспечение доступной и качественной медпомощи населению универсального доступа. Эти задачи поставлены ООН перед всем миром, необходимо сделать необходимые медуслуги доступными для всего населения. Мы рассматриваем разные модели, которые обеспечат доступ, и на данном этапе развития нашей страны модель ОСМС является оптимальной», - пояснил глава Минздрава. Напомним, сейчас обсуждается возможность сдвига срока полноценного функционирования системы ОСМС, несмотря на то, что в Фонд ОСМС уже поступают средства.

Однако Елжан Биртанов заявил, что в течение двух лет система точно заработает на полную мощность.

Альберт Ахметов