Выяснены катастрофические последствия отсутствия секса

Gizmodo опросило ученых о том, что стало бы с человечеством, если бы все люди на Земле перестали испытывать сексуальное влечение. Часть специалистов считает, что общество мало бы изменилось, однако другие полагают, что из-за резкого сокращения населения людей заставят заниматься сексом против их воли, пишет Lenta.ru





Как считает Грегори Митчелл (Gregory Mitchell) из Колледжа Уильямса в США, половая активность не прекратила бы свое существование, поскольку и сейчас множество людей занимаются сексом без желания. Однако при этом произошел бы сильный экономический спад, а также серьезные изменения в обществе, в том числе вымирание традиционных отношений между полами.





По мнению Кари Габриеля Костелло (Cary Gabriel Costello), профессора социологии из Университета Висконсин-Милуоки, общество потеряет интерес к сексу и приобретет черты викторианской эпохи, когда благом считались асексуальные романтические отношения. С этой точкой зрения согласен социолог Робин Льюис Браун (Robyn Lewis Brown), который считает, что отсутствие половых контактов сделает отношения между мужчинами и женщинами более эмоциональными.





Рене Алмелинг (Rene Almeling) из Йельского университета полагает, что половые контакты ради удовольствия исчезли бы, кроме того, произошел бы спад рождаемости. Однако, даже если люди полностью перестанут интересоваться сексом, они продолжат размножаться, используя репродуктивные технологии. Рэйчел Франклин (Rachel Franklin) из Университета Брауна считает, что число людей на Земле сильно сократится. По ее мнению, власти могут силой заставлять людей воспроизводиться, чтобы компенсировать отрицательный прирост населения. По словам социолога Рональда М. Грина (Ronald M. Green), принудительное размножение будет единственным способом сохранения человечества.





Кадр: фильм «Сорокалетний девственник»



