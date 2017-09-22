Девушка-змея живет на Филиппинах

Родители говорили маленькой Флорейн, что она родилась рыбкой и потому у нее такая кожа.

В интернете все большую известность приобретает история 17-летней Флорейн Налугон. Девушка больна редким генетическим заболеванием, но не теряет присутствия духа и надежды на исцеление. Об этом рассказывает Об этом рассказывает Ридус





У Флорейн врожденное заболевание кожи — ламеллярный ихтиоз. Из-за этого недуга кожа девушки грубеет, становится похожей на чешую, осыпается. Подобным заболеванием страдают лишь 1 человек на 600 000 живущих в мире, проявляются с первых дней жизни ребенка и причиняют, в первую очередь, не физические, а моральные страдания.





Родители говорили маленькой Флорейн, что она родилась рыбкой и потому у нее такая кожа. Однако ровесники не были столь мягкосердечны и прозвали девочку «змеей», постоянно дразнили ее. Из-за этого семье пришлось переехать в другой город, но и там ситуация повторилась.

По словам Флорейн, только родители дают ей силы держаться. А еще девушка поет — она начала это делать, чтобы заработать денег на обследование. Испанские врачи, которые узнали историю Флорейн, хотят попробовать провести операцию и вылечить девушку. И теперь она полна надежд:





"Я очень взволнована известием, что от моей болезни есть лечение! Я буду учиться, получу хорошую работу и докажу всем людям, которые надо мной смеялись, что и у меня есть шанс быть похожей на них".







