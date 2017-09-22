Открывать школы на первых этажах жилых домов предложили в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости «тайм-брейка» в постоянных образовательных реформах.

Директор Республиканской ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова в ходе парламентских слушаний «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования» заявила о необходимости внесения изменений в санитарные нормы и правила в части облегчения требований к объектам образования, а также устранения барьеров ведения бизнеса в образовательной системе, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





«В нашей стране сейчас работают 114 негосударственных частных общеобразовательных школ. За последние пять лет сократилось число вновь организованных школ, и одним из ключевых барьеров ведения бизнеса являются завышенные требования СанПиН и СНиПов. Действующие нормы приняты еще в советское время и не дают должным образом развиться - создают препоны для создания частного сектора образования. Считаем необходимым внести изменения в санитарные нормы и правила в части облегчения требований к объектам образования», - заявила она.





Как отметила спикер, строительные нормы содержат необоснованно завышенные требования, например, наличие большего земельного участка в четыре га.





«На таких территориях располагается государственная школа численностью 1200 детей. Все требования СанПиН и СНиП должны быть изменены с учетом безопасности для детей и окружающей среды. Предлагаем сократить площади и разрешить открывать частные школы на первых этажах жилых комплексов с участием государства», - сказала она.





Вместе с тем, по словам Садыковой, вторым барьеров ведения бизнеса является вопрос курсов повышения квалификации.





«Частные организации не должны оставаться без государственной поддержки в повышении квалификации по обновлению содержания образования. Курсы повышения квалификации организуются, как правило, для педагогов государственных организаций, центры повышения квалификации не успевают охватить за запланированный период государственные школы, а частные школы вовсе остались за бортом», - заявила спикер.





Садыкова просит рассмотреть вопрос возможности повышения квалификации учителей частных учреждений образования и включить в счет бюджета государства.





Также она предложила создать единую систему повышения квалификации педагогических кадров частных организаций образования на базе Республиканской ассоциации частных организаций образования и рассмотреть возможность выделения целевых государственных трансфертов на ее поддержку, используя принцип ГЧП.





Кроме того, как подчеркнула директор объединения, барьером также является минимизация ограничений для предпринимателей, не имеющих собственного здания при открытии частных школ.





«В связи с этим просим изъять обязательное требование о наличии собственного здания, потому что, когда приходят контролирующие органы, обязательно требует, чтобы у представителя частного сектора образования было свое собственное здание», - добавила она.





Ранее председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости «тайм-брейка» в постоянных образовательных реформах.



