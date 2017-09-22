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СМИ: Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета в 2 тыс. км

22 сентября 2017, 14:41

По данным агентства Tasnim, новейшее вооружение показали во время военного парада в столице Ирана

Тегеран представил новые баллистические ракеты, способные нести несколько боеголовок, с дальностью полета 2 тыс. км. Об этом сообщило в пятницу агентство ТАСС со ссылкой на Tasnim.

По его данным, новейшее вооружение показали во время военного парада в столице Ирана.

Ранее президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении Тегерана укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет.

Фото LifeGlobe

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