СМИ: Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета в 2 тыс. км
22 сентября 2017, 14:41
По данным агентства Tasnim, новейшее вооружение показали во время военного парада в столице Ирана
Тегеран представил новые баллистические ракеты, способные нести несколько боеголовок, с дальностью полета 2 тыс. км. Об этом сообщило в пятницу агентство ТАСС со ссылкой на Tasnim.
По его данным, новейшее вооружение показали во время военного парада в столице Ирана.
Ранее президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении Тегерана укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет.
Фото LifeGlobe
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