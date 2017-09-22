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«Сабрина — маленькая ведьма» вернется в виде хоррора

22 сентября 2017, 15:04

Дата премьеры и актерский состав пока не раскрываются.

Компания CW Network выпустит спин-офф американского ситкома «Сабрина — маленькая ведьма», который покажет историю юной волшебницы с мрачной стороны. Об этом сообщает BBC Newsbeat.

Проект представляет собой единственный эпизод под названием «Леденящие душу приключения Сабрины» (The Chilling Adventures of Sabrina). Режиссером выступил Роберто Агирре-Сакаса, создатель «Телекинеза», «Города, который боялся заката» и сериала «Ривердэйл».

Спин-офф расскажет о том, как Сабрина научилась пользоваться своими магическими способностями, а также начала защищать свою семью и весь мир от сил зла. Отмечается, что создатели хоррора при работе над проектом вдохновлялись такими классическими фильмами ужасов, как «Ребенок Розмари» Романа Полански и «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.

Дата премьеры и актерский состав пока не раскрываются.

«Сабрина — маленькая ведьма» выходила на телевидении с 1996-го по 2004 год. Ситком состоит из семи сезонов, главную роль в нем исполнила актриса Мелисса Джоан Харт. Ему предшествовал одноименный телефильм 1996 года с Барни Коэн и Ричардом Дэвисом. По мотивам сериала также были сняты полнометражные картины «Сабрина в Риме» и «Сабрина под водой».

Кадр: сериал «Сабрина — маленькая ведьма»


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