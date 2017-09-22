«Сабрина — маленькая ведьма» вернется в виде хоррора

Дата премьеры и актерский состав пока не раскрываются.

Компания CW Network выпустит спин-офф американского ситкома «Сабрина — маленькая ведьма», который покажет историю юной волшебницы с мрачной стороны. Об этом сообщает BBC Newsbeat.





Проект представляет собой единственный эпизод под названием «Леденящие душу приключения Сабрины» (The Chilling Adventures of Sabrina). Режиссером выступил Роберто Агирре-Сакаса, создатель «Телекинеза», «Города, который боялся заката» и сериала «Ривердэйл».





Спин-офф расскажет о том, как Сабрина научилась пользоваться своими магическими способностями, а также начала защищать свою семью и весь мир от сил зла. Отмечается, что создатели хоррора при работе над проектом вдохновлялись такими классическими фильмами ужасов, как «Ребенок Розмари» Романа Полански и «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.





Дата премьеры и актерский состав пока не раскрываются.





«Сабрина — маленькая ведьма» выходила на телевидении с 1996-го по 2004 год. Ситком состоит из семи сезонов, главную роль в нем исполнила актриса Мелисса Джоан Харт. Ему предшествовал одноименный телефильм 1996 года с Барни Коэн и Ричардом Дэвисом. По мотивам сериала также были сняты полнометражные картины «Сабрина в Риме» и «Сабрина под водой».





Кадр: сериал «Сабрина — маленькая ведьма»



