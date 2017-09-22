В Карагандинской области проходят масштабные выставки, посвященные переходу государственного языка на латиницу







В рамках комплекса мероприятий, посвященных переходу казахского языка на латиницу, в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова организованы масштабные выставки «Мировая литература и латинская графика», «Латын әліпбиі – заман талабы», «Әлем әдебиеті және латын графикасы» для преподавателей, сотрудников университета, докторантов, магистрантов, студентов.

На выставках представлена научная литература , а также словари и справочники. Широко представлена художественная литература народов мира, в основе которой лежит латинская графика.Посетители выставки ознакомились с книгами из серии «Библиотека тысячилетия» на английском языке, с казахской литературой, изданной на других языках мира.На выставке представлено свыше 300 книг и публикаций.Представленная на выставках литература вызвала значительный интерес, поскольку учащаяся молодежь позитивно восприняла введение латинской графики в ближайшей перспективе.Выставки посетили свыше 800 человек.