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В Карагандинской области проходят масштабные выставки, посвященные переходу государственного языка на латиницу

22 сентября 2017, 16:25

Выставки посетили свыше 800 человек.

В рамках комплекса мероприятий, посвященных переходу казахского языка на латиницу, в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова организованы масштабные выставки «Мировая литература и латинская графика», «Латын әліпбиі – заман талабы», «Әлем әдебиеті және латын графикасы» для преподавателей, сотрудников университета, докторантов, магистрантов, студентов.



На выставках представлена научная литература , а также словари и справочники. Широко представлена художественная литература народов мира, в основе которой лежит латинская графика.



Посетители выставки ознакомились с книгами из серии «Библиотека тысячилетия» на английском языке, с казахской литературой, изданной на других языках мира.
На выставке представлено свыше 300 книг и публикаций.



Представленная на выставках литература вызвала значительный интерес, поскольку учащаяся молодежь позитивно восприняла введение латинской графики в ближайшей перспективе.

Выставки посетили свыше 800 человек.

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