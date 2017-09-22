Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Жители Карагандинской области поддерживают переход государственного языка на латиницу

22 сентября 2017, 16:37

Участники встречи отметили, что модернизация казахского языка необходима для раскрытия всего его потенциала.

В сельском доме культуры поселка Кулаайгыр Абайского района Карагандинской области прошла тематическая встреча, которя собрала население с активной жизненной позицией.

Глава государства Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. «Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости».



Директор ДК Юрий Тузов взял на себя функции модератора встречи. В ходе обсуждения жители села говорили о том, что латиницу дети знают со школы, ведь сейчас все учащиеся изучают английский язык. К тому же, в период адаптации будет работать и кириллица. Поговорили и том, зачем вообще нужен этот переход на латинскую графику.



В целом, участники встречи отметили, что модернизация казахского языка необходима для раскрытия всего его потенциала. Причем, не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.






MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...