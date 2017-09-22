Жители Карагандинской области поддерживают переход государственного языка на латиницу

В сельском доме культуры поселка Кулаайгыр Абайского района Карагандинской области прошла тематическая встреча, которя собрала население с активной жизненной позицией.

Глава государства Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. «Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости».Директор ДК Юрий Тузов взял на себя функции модератора встречи. В ходе обсуждения жители села говорили о том, что латиницу дети знают со школы, ведь сейчас все учащиеся изучают английский язык. К тому же, в период адаптации будет работать и кириллица. Поговорили и том, зачем вообще нужен этот переход на латинскую графику.В целом, участники встречи отметили, что модернизация казахского языка необходима для раскрытия всего его потенциала. Причем, не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.