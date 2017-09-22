Жители Карагандинской области поддерживают переход государственного языка на латиницу
22 сентября 2017, 16:37
Участники встречи отметили, что модернизация казахского языка необходима для раскрытия всего его потенциала.
В сельском доме культуры поселка Кулаайгыр Абайского района Карагандинской области прошла тематическая встреча, которя собрала население с активной жизненной позицией.
Глава государства Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. «Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости».
Директор ДК Юрий Тузов взял на себя функции модератора встречи. В ходе обсуждения жители села говорили о том, что латиницу дети знают со школы, ведь сейчас все учащиеся изучают английский язык. К тому же, в период адаптации будет работать и кириллица. Поговорили и том, зачем вообще нужен этот переход на латинскую графику.
В целом, участники встречи отметили, что модернизация казахского языка необходима для раскрытия всего его потенциала. Причем, не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.
Глава государства Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. «Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости».
Директор ДК Юрий Тузов взял на себя функции модератора встречи. В ходе обсуждения жители села говорили о том, что латиницу дети знают со школы, ведь сейчас все учащиеся изучают английский язык. К тому же, в период адаптации будет работать и кириллица. Поговорили и том, зачем вообще нужен этот переход на латинскую графику.
В целом, участники встречи отметили, что модернизация казахского языка необходима для раскрытия всего его потенциала. Причем, не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.
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