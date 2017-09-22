Минэнерго РК: Внедрение отобранных технологий с ЭКСПО не будут финансировать за счет бюджета

Все технологии направлены на оптимизацию действующих или на планирование будущих производств.

Финансирование внедрения технологий с ЭКСПО-2017 года из республиканского бюджета не планируется, сообщил вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Внедрение любой технологии требует инвестирования денег - и со стороны компании в том числе. Если технологии будут внедряться какими-то государственными коммунальными предприятиями, то они тоже будут финансировать. Если об инвестировании из республиканского бюджета, то нет, сегодня такие средства не планируются», - сказал он.





В то же время заместитель главы ведомства прокомментировал мультипликативный эффект от внедрения инноваций ЭКСПО-2017 в части реакции тарифов на коммунальные услуги.





«Касательно услуг монополистов - на воду, электроэнергию, переработку мусора, то мы как раз-таки внедряем технологии, чтобы улучшить эффективность и, чтобы снизить потери, увеличить эффективность, снизить количество выбросов. Поэтому все технологии направлены на оптимизацию действующих или на планирование будущих производств. Мы все это делаем не чтобы внедрять, а чтобы улучшить», - уточнил М. Мирзагалиев.





Вице-министр предложил подождать внедрения технологий и посмотреть, как оно будет работать на деле.





«В основном у нас народ переживает, что что-то подорожает. Давайте мы дождемся внедрения этих технологий. Уверен, что по итогам данной работы можем более подробно отчитаться», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана.



