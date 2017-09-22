Президент швейцарского футбольного клуба избил журналиста
22 сентября 2017, 16:48
Журналист уже объявил, что подаст в суд, а Швейцарский футбольный союз открыл дело в отношении Константина.
Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин избил журналиста и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Видео появилось в Twitter-аккаунте Mr. Oli, пишет Lenta.ru.
Инцидент произошел во время матча чемпионата Швейцарии между Лугано» и «Сьоном». Константин накинулся на Фрингера и нанес ему несколько ударов. На записи запечатлен лишь конец эпизода.
FC Sion president Christian Constantin has physically attacked TV pundit Rolf Fringer during Lugano - Sion. pic.twitter.com/uSpwr1ChYH— Mr. Oli (@aulit_z) 21 сентября 2017 г.
По информации издания Blick, причиной поведения президента швейцарского клуба стала критика, с которой на него обрушился журналист. Фрингер обвинял Константина в нарциссизме и эгоизме. «Фрингер раскритиковал меня. Я уладил дело и надрал ему задницу. Президент клуба не должен себя так вести, но когда на вас нападают, вы должны дать ответ», — заявил нападавший.
Журналист уже объявил, что подаст в суд, а Швейцарский футбольный союз открыл дело в отношении Константина.
Матч завершился победой «Сьона» со счетом 1:2. После восьми туров Высшей лиги Швейцарии клуб занимает пятое место, одержав три победы.
Кадр: blick.ch
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com