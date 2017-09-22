Бывшая девушка основателя популярной группы сожгла няню в саду своего дома

Бывшую девушку основателя популярной ирландской группы Boyzone Сабрину Куайдер обвиняют в убийстве няни-француженки. 34-летняя жительница Лондона и её 40-летний друг пытались сжечь тело убитой француженки в саду, но не сумели полностью уничтожить останки, пишет life.ru





Сабрина Куайдер — бывшая девушка основателя поп-группы Boyzone Марка Уолтона, которую теперь обвиняют в убийстве няни из Франции. Полицию вызвали соседи Сабрины: они увидели дым и пламя в её саду и заподозрили неладное. Первым, кто обратил внимание на странный огонь, стал восьмилетний мальчик, живущий по соседству с убийцей.





"Мы с сыном шли из школы, и он заметил пламя на её участке. Он крикнул: "Эй, если вы жарите барбекю, то мы можем зайти?" Я же ответил, что это не похоже не барбекю — запах был слишком неприятным", - поделился сосед Сабрины Куайдер.





Приехавшая полиция обнаружила в саду плохо спрятанные обугленные останки. Состояние тела не позволяло определить ни пол, ни возраст жертвы. Однако опрос свидетелей позволил детективам предположить, что Сабрина убила няню своих детей — 21-летнюю Софи Льюннет, приехавшую на работу из Франции.





Что толкнуло успешную мать двоих детей на убийство, неизвестно. Её знакомые рассказывают, что Сабрина часто выкладывала в соцсети фотографии со светских тусовок и была богата: дом, во дворе которого она пыталась сжечь труп, оценивается в миллион долларов. В настоящий момент Сабрина Куйадер и её друг, который присутствовал при сожжении тела, арестованы и допрашиваются полицией.