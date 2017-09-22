На Байконуре назначили директора филиала Роскосмоса

При том временно исполняющий обязанности директора филиала специалист получил должность заместителя директора.

Директором филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур назначен Валерий Хачатурян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, Роман Бобков, временно исполняющий обязанности директора филиала, получил должность заместителя директора.

Валерию Хачатуряну 53 года, родился в Ростове-на-Дону, кадровый военнослужащий РФ, 30 лет служил на космодроме Байконур. Окончил Ростовское высшее военное командное училище им. М.И.Неделина по специальности «радиотехнические системы комплексов».

В период с 2012 года до назначения директором филиала Роскосмоса работал заместителем начальника отдела испытаний, подготовки и пусков ракет-носителей, начальником центра эксплуатации ракетных комплексов, заместителем начальника центра испытаний №2 - начальником ракетных комплексов космического центра «Южный» на Байконуре.