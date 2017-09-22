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Звезда фильма "Никогда не говори "никогда" умер от тяжелой болезни

22 сентября 2017, 18:16

Однако не уточняется, от какой именно.

В возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе ушел из жизни известный американский актер и футболист Берни Кейси. Умер актер после непродолжительной, но тяжелой болезни. Однако не уточняется, от какой именно.

Берни Кейси известен по фильму о Джеймсе Бонде "Никогда не говори "никогда", а также по кинолентам "Ответный огонь", "В осаде", "Невероятные приключения Билла и Теда" и многим другим. За всю свою карьеру в кинематографе он снялся более чем в 70 фильмах.

Кроме того, Кейси появлялся и на футбольном поле. До карьеры киноактера он играл в командах НФЛ "Сан-Франциско" и "Сент-Луисе", а близкие Кейси говорят, что он еще и всерьез увлекался живописью, пишет «Вести.ру».


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