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В Алматы объявили штормовое предупреждение

22 сентября 2017, 20:23

Ожидается похолодание до 3 градусов тепла.

На 24 сентября казахстанские синоптики обещают в Алматы резкое похолодание, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Филиал РГП «Казгидромет» РИП № 05 объявил штормовое предупреждение от 22.09.2017 г.

24 сентября в г. Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег), ветер порывы 15-20 м/с, 24-26 сентября понижение температуры ночью до 3-8 тепла, в горах местами заморозки 3 градуса.


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