Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

"Мисс Турцию – 2017" лишили титула из-за твита о месячных

22 сентября 2017, 21:41

Эсен сообщила в Twitter, что у нее началась менструация и ее "кровь прибавилась к крови героев", погибших во время мятежа

Победительница конкурса красоты "Мисс Турция – 2017" Ытыр Эсен лишена титула через несколько часов после победы из-за своего сообщения в Twitter, связанного с попыткой переворота в стране в июле прошлого года, сообщил глава оргкомитета конкурса Джан Сандыкчиоглу. Об этом пишет РИА Новости.

В июле, в годовщину попытки переворота, Эсен сообщила в Twitter, что у нее началась менструация и ее "кровь прибавилась к крови героев", погибших во время мятежа.

"С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса "Мисс Турция" не может его принять, так как мы стремимся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж", — говорится в заявлении Сандыкчиоглу.

Сообщается, что из-за лишения Эсен титула Турцию на международном конкурсе "Мисс мира — 2017" в Китае будет представлять Аслы Сюмэн, занявшая второе место на национальном конкурсе.

Фото © AP Photo


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...