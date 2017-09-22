Астрономы узнали, чем закончилась встреча Марса, кометы и вспышки с Солнца

Сближение кометы Сайдинг-Спринг с Марсом в октябре 2014 года закончилось крайне необычным образом. В момент встречи с планетой в нее врезался корональный выброс с Солнца, лишивший комету хвоста и помешавший ученым раскрыть его состав, рассказали астрономы на планетологической конференции EPSC в Риге. Об этом пишет РИА Новости.

"Комета Сайдинг-Спринг пролетела на невероятно небольшом расстоянии от Марса, в три раза меньшем, чем дистанция между Землей и Луной. Это одно из самых интересных событий в космосе, которое можно увидеть за всю жизнь. Марс в буквальном смысле нырнул в газовый хвост кометы на несколько часов. Оказалось, что этот праздник жизни испортила вспышка на Солнце, ударившая по Марсу за несколько часов до этой встречи", — рассказывает Беатрис Санчес-Кано (Beatriz Sanchez-Cano), астроном из университета Лестера (Великобритания).

В начале 2013 года астрономы из австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг открыли крайне необычную комету C/2013 A1, которая, как тогда считали, могла стать главной героиней катастрофы планетарных масштабов. Как показывали расчеты планетологов, "косматое чудовище" должно было встретиться с Марсом в конце октября 2014 года и пройти на расстоянии в 105 тысяч километров от его поверхности.

Эта встреча могла завершиться либо падением C/2013 A1 на поверхность Марса и образованием 500-километровой воронки, либо же попаданием большой части материи ее хвоста в атмосферу Марса. К этому знаменательному событию ученые готовились целый год, и за ним следило сразу три зонда на орбите красной планеты – европейский аппарат "Марс-Экспресс" и два спутника НАСА — ветеран Mars-Odyssey и новичок MAVEN.

Эти наблюдения, как надеялись ученые, должны были помочь раскрыть химический состав кометы, раньше никогда не посещавшей пределы внутренней части Солнечной системы и поэтому сохранившей в себе следы первичной материи, из которой были "слеплены" Земля и другие планеты.

Шоу, как продолжает Санчес-Кано, было испорчено другим космическим феноменом — мощной вспышкой на Солнце, выброс от которой достиг Марса фактически в тот самый момент, когда хвост Сайдинг-Спринг начал проходить через атмосферу красной планеты.

По словам астронома, ученые узнали об этом только сейчас, когда решили сопоставить данные со всех трех спутников, пытаясь получить наиболее полную картину этого эпохального сближения кометы и планеты. Анализируя данные, ученые заметили, что Марс почему-то бомбардировался неожиданно мощным потоком заряженных частиц, которые, как они сначала думали, исходил от кометы.

Довольно быстро выяснилось, что это не так – поток частиц не ослабевал на протяжении полутора суток после сближения Марса и кометы, и это говорило о том, что у них какой-то другой источник. Оказалось, что это мощная вспышка на Солнце, случившаяся за несколько дней до сближения C/2013 A1 и красной планеты и породившая мощный корональный выброс.

Его столкновение с Марсом и хвостом кометы, как отмечают исследователи, привело к тому, что Сайдинг-Спринг лишилась большей части своей газовой оболочки, а также к множеству непредсказуемых последствий, связанных с тем, как взаимодействовали между собой материя выброса, атмосфера Марса и комета.

Как подозревают ученые, главным последствием этих взаимодействий стало то, что солнечный ветер унес большую часть водяных паров, пыли и газа Сайдинг-Спринг еще до того, как ее материя успела осесть в нижних слоях атмосферы Марса. Поэтому, несмотря на то что вспышка сделала данное "рандеву" кометы и планеты еще более интересным, она заметно осложнила, если даже не сделала невозможными, поиски следов этой встречи.

Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина