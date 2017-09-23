«Диснейлэнд» в Алматы предложил построить Мухамедиулы

Свой парк развлечений Disneyland может появиться в Казахстане, передает Today.kz. Об этом рассказала президент Национальной академии кинематографических искусств и наук, народная артистка РК Айман Мусаходжаева.

По ее словам, министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы предложил создать парк на базе "Казахфильма".

"Министром рассматривается вопрос: как улучшить кинематографическое искусство, его продвижение и развитие. Прежде всего мы говорим о студии "Казахфильм"... Сегодня Арыстанбек Мухамедиулы предложил идею восстановления, возрождения этой киностудии с привлечением опыта американского "Диснейленда". Студии Universal были созданы постановка фильмов и мультфильмов, а также создана инфраструктура вокруг этой сети игровых аттракционов, ресторанов, развлекательных центров. Это было бы большим прорывом не только для кинематографа, но и для всей нашей сферы культуры, а также развития бизнеса в Алматы. И не только Алматы: этот проект можно рассмотреть и в нашей столице - Астане. Сейчас этот проект обсуждается. У киностудии "Казахфильм" большие площади и большой потенциал для развития. Это даст возможность не только создавать фильмы, но и поддержит кинематограф. Потому что на этой территории будет вестись бизнес, который будет поддерживать", - рассказала Мусаходжаева.

Она считает, что в Казахстане также можно создать музеи фильмов "Транссибирский экспресс" и "Кыз Жибек".

"В Сан-Тропе есть музей кино. Называется по фильму "Жандармерия". Заходишь в музей, а там всемирноизвестная кинокомедия "Жандарм". Висят их костюмы, стоят их автомобили, на киноэкране показана дорога, как будто этот автомобиль все время едет... Когда я прихала, нашему министру говорила, почему мы не можем создать такой же аналог и сделать восковую фигуру Анасали Ашимова. "Транссибирский экспресс" таким образом можно показать или показать классику нашего кинематографа "Кыз Жибек", - сказала Айман Мусаходжаева.

По мнению народной артистки Казахстана, подобные проекты смогут привлечь дополнительное финансирование в казахстанский кинематограф и туризм.

"Конечно, эти идеи, прежде всего, требуют финансового вложения, но это разовьет туризм в Алматы, кинематограф, привлечет бизнес. Это все те идеи, которые вынашивает наше министерство культуры и ищет поддержку в высших слоях нашего общества для того, чтобы возродить студию, и создать прецедент таких возможностей в киноиндустриии", - подытожила Айман Мусаходжаева.