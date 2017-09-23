Трамп заявил, что с Ким Чен Ыном давно надо "разделаться"
23 сентября 2017, 08:05
Ким Чен Ын назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком" и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры".
Президент США Дональд Трамп заявил, что следовало "давным давно" покончить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.
"Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду", — сказал президент США на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в Сенат.
"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама Это должно было быть решено и 8 и 4 и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — сказал Трамп.
Он заявил, что "лучший путь к большему миру на планете возможен во взаимодействии суверенных и имеющих достоинство стран, которые уважают свои народы".
Ранее в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН Трамп заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. При этом он назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой". В пятницу он назвал Ким Чен Ына "безумцем" и пообещал ему "невиданные испытания".
Ким Чен Ын назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком" и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Глава северокорейского МИД пригрозил Вашингтону "мощнейшим испытанием водородной бомбы над Тихим океаном."
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
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