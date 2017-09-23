Китай прекращает поставки в КНДР газового конденсата и СПГ

Отмечается, что в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 и в соответствии с торговым законодательством КНР был принят ряд мер, касающихся определенных продуктов импортно-экспортной торговли с КНДР.





"С полуночи в день публикации данного заявления прекращаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа", — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что запрет касается и той продукции, которая уже находится на границе, но еще не прошла таможенные процедуры.



