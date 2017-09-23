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Мировые цены на нефть повысились

23 сентября 2017, 11:38

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,43 долларов.

Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,43 долларов, до 56,86 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,11 доллара, до 50,66 долларов за баррель.

Фото: Казинформ


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