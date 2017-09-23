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Зима близко: В Карагандинской области идет снег

23 сентября 2017, 13:02

Также первый снег выпал в Павлодаре.

Первый снег встречают жители городов Сарань, Караганда, поселка Актас в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители региона активно делятся снимками и видеороликами о выпавших осадках в социальных сетях. Информаций о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.

Также первый снег выпал в Павлодаре.

По данным метеослужбы, в ряде регионов Казахстана прогнозируется похолодание, поскольку из районов Карского моря на территорию Казахстана смещаются холодные и влажные воздушные массы.

Фото: Казинформ

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