Зима близко: В Карагандинской области идет снег
23 сентября 2017, 13:02
Также первый снег выпал в Павлодаре.
Первый снег встречают жители городов Сарань, Караганда, поселка Актас в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители региона активно делятся снимками и видеороликами о выпавших осадках в социальных сетях. Информаций о несчастных случаях, связанных с погодой и переохлаждениями, в службу «Скорой медицинской помощи» не поступало.
Также первый снег выпал в Павлодаре.
По данным метеослужбы, в ряде регионов Казахстана прогнозируется похолодание, поскольку из районов Карского моря на территорию Казахстана смещаются холодные и влажные воздушные массы.
Фото: Казинформ
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