Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Украина пожаловалась на Казахстан в ВТО

23 сентября 2017, 13:33

Киев не устраивает изменение размера пошлин при поставке украинских металлических труб в Казахстан после вступления в силу правил ЕАЭС.

Украина потребовала консультаций с Казахстаном во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу пошлин на свою трубопрокатную продукцию.

В документе указывается, что Украина намерена обсудить антидемпинговую политику Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Казахстана. Ограничения были наложены согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 48 от 2 июня 2016 об импорте определенных типов стальных труб из Украины на таможенную территорию ЕАЭС.

Киев считает, данное решение не соответствующим Соглашениям о применении статьи 1994 года, а также противоречащим обязательствам Астаны перед ВТО.

Астана должна ответить на требование в течение 10 дней. Затем стороны назначат дату и место проведения консультаций.

Соответствующее требование направлено министерством экономического развития Украины в четверг, 19 сентября. Копия запроса передана председателю комиссии ВТО по урегулированию споров.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...