Украина пожаловалась на Казахстан в ВТО
23 сентября 2017, 13:33
Киев не устраивает изменение размера пошлин при поставке украинских металлических труб в Казахстан после вступления в силу правил ЕАЭС.
Украина потребовала консультаций с Казахстаном во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу пошлин на свою трубопрокатную продукцию.
В документе указывается, что Украина намерена обсудить антидемпинговую политику Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Казахстана. Ограничения были наложены согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 48 от 2 июня 2016 об импорте определенных типов стальных труб из Украины на таможенную территорию ЕАЭС.
Киев считает, данное решение не соответствующим Соглашениям о применении статьи 1994 года, а также противоречащим обязательствам Астаны перед ВТО.
Астана должна ответить на требование в течение 10 дней. Затем стороны назначат дату и место проведения консультаций.
Соответствующее требование направлено министерством экономического развития Украины в четверг, 19 сентября. Копия запроса передана председателю комиссии ВТО по урегулированию споров.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik
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