Украина пожаловалась на Казахстан в ВТО

Украина потребовала консультаций с Казахстаном во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу пошлин на свою трубопрокатную продукцию.

В документе указывается, что Украина намерена обсудить антидемпинговую политику Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Казахстана. Ограничения были наложены согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 48 от 2 июня 2016 об импорте определенных типов стальных труб из Украины на таможенную территорию ЕАЭС.





Киев считает, данное решение не соответствующим Соглашениям о применении статьи 1994 года, а также противоречащим обязательствам Астаны перед ВТО.





Астана должна ответить на требование в течение 10 дней. Затем стороны назначат дату и место проведения консультаций.





Соответствующее требование направлено министерством экономического развития Украины в четверг, 19 сентября. Копия запроса передана председателю комиссии ВТО по урегулированию споров.









Фото: Sputnik



