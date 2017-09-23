Кэнди Ло — мать троих детей и женщина, которая не стареет
23 сентября 2017, 14:48
Кэнди выглядит потрясающе, она покоряет своей безупречной, идеально гладкой кожей и очень стройной фигурой.
Вы никогда не догадаетесь, сколько лет Кэнди Ло — китайской актрисе и модели, матери троих детей. Кэнди стала настоящей сенсацией после публикации своей фотокниги с очень точным названием — Timeless, или «Вне времени».
Кэнди выглядит потрясающе, она покоряет своей безупречной, идеально гладкой кожей и очень стройной фигурой. Ее уже назвали женщиной, которая не стареет. Только в Гонконге, где живет Кэнди, в первые дни было продано три тысячи экземпляров книги с ее фотографиями в бикини и в гламурной вечерней одежде.
На вид ей дашь не больше 25. На самом деле она уже давно отпраздновала свое 40-летие. В это трудно поверить, не правда ли?
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879515-e8f054ecc3cb132dbd3dffb481fac316
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...