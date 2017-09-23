Кэнди Ло — мать троих детей и женщина, которая не стареет

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет Кэнди Ло — китайской актрисе и модели, матери троих детей. Кэнди стала настоящей сенсацией после публикации своей фотокниги с очень точным названием — Timeless, или «Вне времени».





Кэнди выглядит потрясающе, она покоряет своей безупречной, идеально гладкой кожей и очень стройной фигурой. Ее уже назвали женщиной, которая не стареет. Только в Гонконге, где живет Кэнди, в первые дни было продано три тысячи экземпляров книги с ее фотографиями в бикини и в гламурной вечерней одежде.









На вид ей дашь не больше 25. На самом деле она уже давно отпраздновала свое 40-летие. В это трудно поверить, не правда ли?











