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Кэнди Ло — мать троих детей и женщина, которая не стареет

23 сентября 2017, 14:48

Кэнди выглядит потрясающе, она покоряет своей безупречной, идеально гладкой кожей и очень стройной фигурой.

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет Кэнди Ло — китайской актрисе и модели, матери троих детей. Кэнди стала настоящей сенсацией после публикации своей фотокниги с очень точным названием — Timeless, или «Вне времени».

Кэнди выглядит потрясающе, она покоряет своей безупречной, идеально гладкой кожей и очень стройной фигурой. Ее уже назвали женщиной, которая не стареет. Только в Гонконге, где живет Кэнди, в первые дни было продано три тысячи экземпляров книги с ее фотографиями в бикини и в гламурной вечерней одежде.


На вид ей дашь не больше 25. На самом деле она уже давно отпраздновала свое 40-летие. В это трудно поверить, не правда ли?




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