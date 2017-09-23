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«Игра престолов» на кобызе: американский дипломат записал крутое видео

23 сентября 2017, 16:50

Как пояснил на своем Facebook Эльхай, это видео он записал для своего знакомого из США.

Американский дипломат Рэн Эльхай и двое других музыкантов исполнили главную тему из популярного сериала "Игра престолов" на казахском национальном инструменте кобызе, алтайской двухструнной скрипке икили (игиль) и таджикском гиджаке

Как пояснил на своем Facebook Эльхай, это видео он записал для своего знакомого из США.

"Я до сих пор не видел ни одной серии "Игры Престолов", но мы собрались на лестнице и сыграли главную тему с помощью национальных инструментов ", — написал Эльхай.

Пресс-атташе посольства США в Казахстане Рэн Эльхай принимал участие в международном фестивале-конкурсе этнической культуры Spirit of Desht-I-Kipchak в Астане. Меньше года ему потребовалось, чтобы овладеть игрой на кобызе.

Эльхай увлекается музыкой и в рамках ЭКСПО выступал в составе кантри-ансамбля из США, где играл на скрипке.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото аккаунт Рэна Эльхая в Facebook


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