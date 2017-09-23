«Астана» победила «Тараз» и вернула лидерство в Премьер-Лиге РК

В матче 28-го тура Премьер-Лиги «Астана» переиграла «Тараз» — 2:0, передает Sports.kz.

Все решилось в первом тайме, когда ворота Джурахона Бабаханова поражали Патрик Твумаси и Евгений Постников, после перерыва счет не изменился.

Теперь у «Астаны» 66 очков, и она на первом месте, на один балл отстает алматинский «Кайрат», но при этом у подопечных Станимира Стоилова две игры в запасе. «Тараз» остается на десятой строчке.

«Астана» — «Тараз» 2:0 (1:0)

Голы: Твумаси 20 (1:0), Постников 26 (2:0).