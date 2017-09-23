Баян Максаткызы: Я не буду писать в ближайшие лет 20

Казахстанский продюсер Баян Максаткызы презентовала в столице книгу «Баян: Обо мне и не только», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила автор, написание книги оказалось делом довольно утомительным. Поэтому новой книги от Баян читатели в ближайшее время вряд ли увидят.

«Я решила написать книгу, потому что я давала множество интервью, но люди все-равно не понимали меня и не слышали того, что я хотела сказать. В ближайшие 20 лет я точно больше не буду писать книгу, или 30... и вообще, я больше не хочу писать, потому что я ни в коем случае не считаю себя писателем, это просто моя автобиография. Я очень устала, это очень сложно не только физически, но и эмоционально», - говорит она.

«Все те, кто интересовался, что же со мной случилось на самом деле, начинали читать с конца, я это знаю - продолжает она. - Я не стала все это долго расписывать, уделив этому 20-30 страниц. И я решила написать все, что я помню с 2-3 лет».

Б. Максаткызы подчеркнула, что в своей книге она попыталась дать ответы на те вопросы, которые наиболее волнуют аудиторию.

«У людей было много вопросов - откуда я, из какой семьи, какое получила воспитание... некоторые люди думают, что я много сделала, на самом деле я так не думаю. Мне кажется, что я совсем еще ничего не сделала, и самое интересное еще впереди. Это не скромность, я действительно так думаю. В своей книге я хотела рассказать, что произошло на самом деле», - сказала она.