Вонючий сыр помог найти в Туркмении неизвестное науке насекомое

Новый вид из пещеры у подножия горного хребта Койтендаг в Туркменистане оказался первым пещерным насекомым, обнаруженным в этой стране.

Биологи объявили об открытии необычного пещерного существа, которому «пришлось пройти долгий эволюционный путь адаптации к подземельям». Вычислить это крошечное создание помог вонючий сыр, пишет «Моя планета».

Новый вид из пещеры у подножия горного хребта Койтендаг в Туркменистане оказался первым пещерным насекомым, обнаруженным в этой стране. Ученым пришлось использовать крепко пахнущий сыр, чтобы выманить двухвостку на свет.

Насекомое получило название Turkmenocampa mirabilis, что означает «необычное, удивительное и прекрасное существо из Туркменистана».

Пещера Каптархана, где пряталось насекомое, представляет собой уникальную среду обитания для большого количества адаптировавшихся к пещерным условиям животным. T. mirabilis — крошечные, размером всего несколько миллиметров, безглазые членистоногие из рода двухвосток.

Их первые предки появились на земле более 300 млн лет назад. Несмотря на широкий ареал обитания, в Центральной Азии двухвостки почти неизвестны, отмечает The Independent.

«То, что мы имеем здесь, — это не только новый замечательный организм, но и удивительный и необычный "троглодит", который прошел долгий эволюционный путь, чтобы адаптироваться к подземной среде Центральной Азии», — сказал доктор Альберто Сендра из Университета Алькала в Испании.

Его коллега, профессор Павел Стоев из Национального музея естественной истории в Болгарии добавил: «Именно такие места, как пещера Каптархана, дают нам новые представления о богатстве биоразнообразия, эволюционной истории, формировании и функционировании подземных экосистем в этой части света».

Койтендаг — один из самых примечательных горных ландшафтов в Центральной Азии. Более 300 пещер и оврагов — потенциальный дом для множества еще не открытых видов животных.