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Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

24 сентября 2017, 06:49

Иранская программа создания баллистических ракет не является частью ядерной "сделки" с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР и вновь заявил, что договоренности с Исламской республикой не работают, передает РИА Новости.

"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!" — написал Трамп в Twitter, не уточнив, в каких областях, по его мнению, Тегеран сотрудничает с Пхеньяном.



Иранская программа создания баллистических ракет не является частью ядерной "сделки" с Тегераном.

Ранее в субботу иранское телевидение сообщило об успешном испытании новой баллистической ракеты "Хорремшахр" с дальностью полета две тысячи километров, способной нести несколько боеголовок. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания провокацией и "попыткой проверить терпение" США и их союзников. В МИД Франции призвали Тегеран "прекратить деятельность, дестабилизирующую ситуацию в регионе".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп заявил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

Фото: РИА Новости

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