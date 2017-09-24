Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР и вновь заявил, что договоренности с Исламской республикой не работают, передает РИА Новости.





"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!" — написал Трамп в Twitter, не уточнив, в каких областях, по его мнению, Тегеран сотрудничает с Пхеньяном.







Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.



