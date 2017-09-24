Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией‍

24 сентября 2017, 08:41

В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на «достижении смены режима путем объединения с местными силами».

Командование армия США выпустило справочник о том, как противодействовать стратегии «российской гибридной войны», сообщает Лента.ру.

В «Русском справочнике боевых действий нового поколения», опубликованном в декабре 2016 года и недавно выложенном в интернете, рассматривается российская гибридная военная тактика и то, как военные США могут противостоять ей.

Справочник представляет собой публикацию из 60 страниц, где собраны фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны и которая была задействована в «российских операциях на Украине и в Крыму», говорится в публикации. В них, как отмечается, участвовали небольшие подразделения специальных операций — иногда работающие под прикрытием — и «небольшие, хорошо вооруженные формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки».

В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на «достижении смены режима путем объединения с местными силами», а не на обычной военной победе российских войск.

В справочнике отмечается, что Россия задействовала подход США, заключающийся в разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных разведывательных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.

Справочник армии США также рассматривает российские тактические операции в смешанной войне. В качестве примера приводятся действия на востоке Украины.

В издании указаны несколько «слабых мест» российских вооруженных сил, которые, по мнению военных экспертов, могут использовать силы США. В частности, отмечается, что у солдат, мобилизованных по призыву, нет мотивации. Кроме того, отмечается слабая логистика, а также то, что «авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию быть жесткой и зависит от объема, а не от точности».

Кроме того, в руководстве, в частности, дается рекомендация, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда средствами радиоэлектронной борьбы забиваются частоты GPS и радиосвязи.

Фото: Jason Reed / Reuters

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...