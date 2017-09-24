Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
24 сентября 2017, 08:41
В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на «достижении смены режима путем объединения с местными силами».
Командование армия США выпустило справочник о том, как противодействовать стратегии «российской гибридной войны», сообщает Лента.ру.
В «Русском справочнике боевых действий нового поколения», опубликованном в декабре 2016 года и недавно выложенном в интернете, рассматривается российская гибридная военная тактика и то, как военные США могут противостоять ей.
Справочник представляет собой публикацию из 60 страниц, где собраны фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны и которая была задействована в «российских операциях на Украине и в Крыму», говорится в публикации. В них, как отмечается, участвовали небольшие подразделения специальных операций — иногда работающие под прикрытием — и «небольшие, хорошо вооруженные формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки».
В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на «достижении смены режима путем объединения с местными силами», а не на обычной военной победе российских войск.
В справочнике отмечается, что Россия задействовала подход США, заключающийся в разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных разведывательных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.
Справочник армии США также рассматривает российские тактические операции в смешанной войне. В качестве примера приводятся действия на востоке Украины.
В издании указаны несколько «слабых мест» российских вооруженных сил, которые, по мнению военных экспертов, могут использовать силы США. В частности, отмечается, что у солдат, мобилизованных по призыву, нет мотивации. Кроме того, отмечается слабая логистика, а также то, что «авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию быть жесткой и зависит от объема, а не от точности».
Кроме того, в руководстве, в частности, дается рекомендация, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда средствами радиоэлектронной борьбы забиваются частоты GPS и радиосвязи.
Фото: Jason Reed / Reuters
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