Дычко готовится к дебюту на профи-ринге в Майами

Профи-дебют Ивана Дычко запланирован на 28 сентября в Кентукки, США. Имя его соперника будет объявлено позже.

Казахстанский тяжеловес Иван Дычко, находясь в Майами (США), продолжает подготовку к дебютному поединку в профессиональном боксе, передает Sports.kz





«Город Рудный в Майами. С нами тренер Сантос, Тайрон Спонг и Айдар Шарибаев», — написал Дычко в своем Instagram.













Напомним, профи-дебют Ивана Дычко запланирован на 28 сентября в Кентукки, США. Имя его соперника будет объявлено позже.



