Дычко готовится к дебюту на профи-ринге в Майами

24 сентября 2017, 09:07

Профи-дебют Ивана Дычко запланирован на 28 сентября в Кентукки, США. Имя его соперника будет объявлено позже.

Казахстанский тяжеловес Иван Дычко, находясь в Майами (США), продолжает подготовку к дебютному поединку в профессиональном боксе, передает Sports.kz.

«Город Рудный в Майами. С нами тренер Сантос, Тайрон Спонг и Айдар Шарибаев», — написал Дычко в своем Instagram.



Напомним, профи-дебют Ивана Дычко запланирован на 28 сентября в Кентукки, США. Имя его соперника будет объявлено позже.

Фото: соцсети

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