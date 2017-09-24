Дычко готовится к дебюту на профи-ринге в Майами
24 сентября 2017, 09:07
Профи-дебют Ивана Дычко запланирован на 28 сентября в Кентукки, США. Имя его соперника будет объявлено позже.
Казахстанский тяжеловес Иван Дычко, находясь в Майами (США), продолжает подготовку к дебютному поединку в профессиональном боксе, передает Sports.kz.
«Город Рудный в Майами. С нами тренер Сантос, Тайрон Спонг и Айдар Шарибаев», — написал Дычко в своем Instagram.
Напомним, профи-дебют Ивана Дычко запланирован на 28 сентября в Кентукки, США. Имя его соперника будет объявлено позже.
Фото: соцсети
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