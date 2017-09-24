Пенсионерка в полном одиночестве живет на железнодорожной станции в Актюбинской области

Частые гости в её доме - это сотрудники железнодорожной сферы. С громкой музыки и хорошего настроения начинается каждое утро пенсионерки Дариги Жаксылыковой. На одиночество не жалуется, более того, отказывается жить у детей. А их у бабушки шестеро. А ещё 14 внуков и 7 правнуков.





«Я в 5 часов встаю, телевизор включаю, музыку включаю. У меня огород, гуси, утки, теперь коров, телят, баранов буду держать, буду разъезд поднимать», - рассказывает пенсионерка.





О весёлой и общительной пенсионерке знают все проводники и путейцы. Последние часто заходят в гости. На праздники в доме Дариги Жаксылыковой всегда шумно. С подарками приходят в гости железнодорожники. Новый музыкальный центр презентовали совсем недавно - на 70-летний юбилей.





Власти района неоднократно предлагали пенсионерке перебраться поближе к цивилизации, ведь в райцентре и магазины, и больница - всё рядом. Но активная бабушка наотрез отказывается и на здоровье не жалуется. Кардиолог подтверждает - сердце и сосуды у нее в норме





Участвует в общественной жизни нашего района, у нее песни всегда, ни на что не жалуется. Единственная проблема - она просит асфальт проложить от ж/д полотна до трассы - это 30 метров, этот вопрос будет решён в ближайшее время», - сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ Мартукского района Гульзада Алматбаева.





Своим секретом долголетия Дарига Жаксылыкова считает любовь к труду. Она 45 лет проработала на железной дороге, была и стрелочницей, и вагонным оператором.