Из-за долгов за отопление в Уральске арестовали 500 квартир и 53 авто

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», их долг перед АО «КазТрансГазАймак» за подачу газа к ТЭЦ в данное время составляет 180 млн тенге.

В Уральске теплоснабжающая организация перед началом очередного сезона начала применять жесткие меры в отношении должников, передает корреспондент BNews.kz





Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», их долг перед АО «КазТрансГазАймак» за подачу газа к ТЭЦ в данное время составляет 180 млн тенге. При этом население задолжало «Жайыктеплоэнерго» за подачу тепла 380 млн тенге.





«Нам приходится принимать жесткие меры. Сейчас судоисполнители наложили арест на 53 автомобиля, 227 должников не могут выехать за границу. У 319 человек из заработной платы удерживается 50% в счет погашения долга за отопление. К тому же под арестом находятся почти 500 квартир. Принимаемые меры, конечно, не популярные, но действенные», - заявил генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат Байменов.





АО «Жайыктеплоэнерго» платежи по долгу перед «КазТрансГазАймак» выплачивает по графику. Он был составлен после обращения руководства АО «КазТрансГазАймак» в суд. «Жайыктеплоэнерго» вынуждена все собранные с населения деньги перечислять газовикам во избежание прекращения поставок топлива.





«На подготовку к предстоящему отопительному сезону было запланировано освоить 396 миллионов тенге. На эти деньги мы отремонтировали два энергетических котла и один водогрейный. Было отремонтировано более восьми километров тепловых сетей. На сегодняшний день ТЭЦ на 100% готова к предстоящей отопительной кампании. Проведены испытания, работы по капремонту приняты энергонадзором», - отметил гендиректор АО «Жайыктеплоэнерго».





На подготовку объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и жилья к отопительному сезону 2017-2018 годов выделено 6,5 млрд тенге госсредств. В основном на эти деньги приобретут твердое и жидкое топливо для теплоснабжения районов области.



