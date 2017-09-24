Девушка-боксер из Казахстана дебютировала с победы нокаутом на профи-ринге в США

24 сентября 2017, 15:22

Казахстанка является чемпионкой мира среди молодежи и юниоров.

Казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман дебютировала с победы на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свой дебютный поединок казахстанская спортсменка провела в Монро (штат Луизиана, США). Ее соперницей стала другая дебютанка Кэмри Макси из США. Поединок, рассчитанный на четыре раунда, был завершен уже в первом победой техническим нокаутом Муздиман.

Стоит отметить, что к выступлению на профи-ринге Муздиман подошла с золотой медалью чемпионата мира среди молодежи и юниоров. Успех случился на мировом первенстве в Тайбэе, которое состоялось в 2015 году.

Фото: соцсети

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