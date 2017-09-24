Футболист «Реала» попал в ДТП

Автомобиль Audi RS6 под управлением футболиста столкнулся с Nissan Note неподалеку от аэропорта.

В испанской столице Мадриде произошло ДТП с участием нападающего футбольного клуба «Реал» Карима Бензема.

По данным местного издания AS, автомобиль Audi RS6 под управлением футболиста столкнулся с Nissan Note неподалеку от аэропорта.

Оба автомобиля получили повреждения, но никто из участников ДТП не пострадал

На месте работает полиция, устанавливаются виновники аварии. На данный момент известно, что оба водителя были трезвыми.

Бензема известен экстремальным стилем вождения и регулярно нарушает ПДД, чем провоцирует аварии. Так, в декабре 2009 года футболист за рулем своего спорткара Lamborghini столкнулся с Porshe.