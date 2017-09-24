В День хорька грызунам устроили состязания и богатое пиршество

В рамках этого праздника проводятся различные конкурсы для хорьков и их владельцев.

Ежегодный всероссийский праздник День хорька, который отмечается 24 сентября во многих городах страны уже несколько лет, отпраздновали и в Ростове-на-Дону

В рамках этого праздника проводятся различные конкурсы для хорьков и их владельцев.

В этом году шустрых зверьков ждали забеги по трубам и угощение из перепелиных яиц, обязательное взвешивание и замеры хвоста, а их владельцы посоревновались в "страстных" поцелуях со своими питомцами.

Хорьки — млекопитающие семейства куньих. В России обитает два вида: лесной (темный) хорь и степной (светлый) хорь. Длина тела у самцов — до 50 сантиметров, у самок — до 40; длина хвоста — до 18 сантиметров.

Источник: Sputnik

Видео © Sputnik. Сергей Венявский