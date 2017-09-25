Димаш Кудайбергенов спел дуэтом со знаменитой дивой КоКо Ли

Концерт прошел в китайском городе Ханчжоу, после чего Димаш направился в Пекин.

Димаш Кудайбергенов спел дуэтом со знаменитой в Азии дивой КоКо Ли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инстаграм казахстанского исполнителя, ставшего знаменитым после успеха на китайском международном конкурсе Iamasinger.

Концерт прошел в китайском городе Ханчжоу, после чего Димаш направился в Пекин.

Очаровавшая всех своим чистым голосом 42-летняя певица родилась в Гонконге, где и начала свою певческую карьеру в 1993 году, но затем переехала на Тайвань, исполняет песни на кантонском наречии и китайском языке.

С КоКо Ли пели дуэтом многие звезды мировой величины, отмечают фанаты, а выступление с Димашем выдалось просто фантастическим.