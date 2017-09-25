Димаш Кудайбергенов спел дуэтом со знаменитой дивой КоКо Ли
Концерт прошел в китайском городе Ханчжоу, после чего Димаш направился в Пекин.
Димаш Кудайбергенов спел дуэтом со знаменитой в Азии дивой КоКо Ли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инстаграм казахстанского исполнителя, ставшего знаменитым после успеха на китайском международном конкурсе Iamasinger.
Концерт прошел в китайском городе Ханчжоу, после чего Димаш направился в Пекин.
Очаровавшая всех своим чистым голосом 42-летняя певица родилась в Гонконге, где и начала свою певческую карьеру в 1993 году, но затем переехала на Тайвань, исполняет песни на кантонском наречии и китайском языке.
С КоКо Ли пели дуэтом многие звезды мировой величины, отмечают фанаты, а выступление с Димашем выдалось просто фантастическим.
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