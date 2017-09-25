Давший взятку главе отдела земельных отношений Караганды заявил о давлении

Давший по версии следствия взятку руководителю отдела земельных отношений Караганды заявил об оказанном на него морально-психологическом давлении и принуждении назвать возвращенный долг взяткой, передает МИА « Казинформ ».





В суде по резонансному делу о шести фактах получения взяток главой отдела строительства Сабыржаном Даутбергеновым прозвучало скандальное ходатайство от жителя Караганды. Он заявил, что дал показания против чиновника под давлением сотрудников департамента Национального бюро по противодействию коррупции. И сообщил суду о желании дать показания под присягой. Однако допросить его невозможно, поскольку по делу заключена сделка между подсудимым и прокурором о признании вины. В таких случаях закон обязывает суды проводить процессы в сокращенном порядке, то есть в согласительном производстве - без допросов свидетелей и без проведения судебного следствия.





Между тем, проигнорировать ходатайство важного свидетеля суд не имеет права, поскольку в материалах затрагиваются его права и в отношении него также расследуется уголовное дело по статье 367 УК «дача взятки». Оно находится в производстве департамента Нацбюро. Для допроса свидетеля необходимо, чтобы согласительное производство было отменено. В связи с этим судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Саян Аккожин вернул уголовное дело о взятках назад в следственное управление Нацбюро по противодействию коррупции.





«Поскольку необходимо выяснить обстоятельства представленного суду заявления, суд считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору для проведения досудебного расследования. Постановление обжалованию и опротестованию не подлежит», - озвучил судебный акт судья Саян Аккожин.





Суммы взяток колеблются от 20 000 до 160 000 тенге.





Напомним, Сабыржан Даутбергенов был задержан в июле следственно-оперативной группой департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Суд арестовал его на два месяца, то есть на период расследования. Он признал вину и раскаялся. Ранее административный суд привлек Даутбергенова к выплате штрафа за невыполнение решения экономического суда, который поручал ему заключить договора аренды на земельные участки с собственниками киосков. Кроме того, судья экономического суда Индира Куспаева обратилась с письмом в Совет по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, сообщив о том, что Даутбергенов и его подчиненные ни разу не пришли на судебные слушания.





На заседание Совета по этике чиновник тоже не пришел, но письменно пояснил, что у него не было времени ходить по судам, поскольку судебные процессы совпали с паводками, в которых он и его коллеги принимали участие, а также с реорганизацией отдела. По итогам рассмотрения Советом по этике было принято решение рекомендовать акиму Караганды привлечь Даутбергенова к дисциплинарной ответственности в виде «замечания» за нарушение норм служебной этики. Данная рекомендация была исполнена в полном объеме.



