В США требуют импичмента Трампу

Конгрессмен Максин Уотерс, которая неоднократно призывала к тому, чтобы выгнать президента Дональда Трампа из Овального кабинета, заявила, что Трамп состоит в сговоре с Россией, и это является причиной для импичмента , сообщает , сообщает rambler.ru со ссылкой на Newsweek.





Однако, как отмечает издание, шансы на то, что Трампу при республиканцах контролирующих обе палаты конгресса, в ближайшем будущем будет объявлен импичмент, «весьма невелики, если они вообще есть».





Ярая противница Дональда Трампа конгрессмен Максин Уотерс заявила, что американский президент вступал в сговор с Россией, и призвала афроамериканское сообщество потребовать импичмента. Уотерс, которая давно занимает пост конгрессмена от Демократической партии, неоднократно призывала к тому, чтобы выгнать Трампа из Овального кабинета, обвиняя его в различных преступлениях, сообщает Newsweek.





Но её последняя «тирада» против 45-ого президента США, возможно, является самой жёсткой. Произнося речь о гражданских правах «Чёрного кокуса в конгрессе США», Уотерс призвала афроамериканское сообщество «выйти вперёд и заявить о своём протесте против Трампа». Она добавила, что нельзя точно сказать, какое правонарушение может стать причиной для импичмента.





«Сколько человек из вашей организации высказались за «импичмент 45-ому»? Причина для импичмента определяется конгрессом. Не существует закона, в котором бы говорилось о причинах для импичмента. В Конституции говорится о «тяжких преступлениях и проступках», и мы их определяем», — заявила Уотерс.





«Биллу Клинтону был объявлен импичмент, потому что он врал. Сейчас у нас президент, который, я могу вам сказать, я уверяю вас, состоит с Россией в сговоре, целью которого является подрыв нашей демократии. Сейчас у нас президент, который препятствовал правосудию. Президент, который врёт каждый день», — добавила она.





Однако, как отмечает Newsweek, шансы на то, что Трампу, при республиканцах, контролирующих обе палаты конгресса, в ближайшем будущем будет объявлен импичмент, «весьма невелики, если они вообще есть».





Если Трампу будет объявлен импичмент, он станет третьим после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона президентом, которого постигла такая участь. Позже они оба были оправданы Сенатом. Однако Уотерс уже окончательно решила, что Трампу пора уходить.



