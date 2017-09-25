Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Американцев взволновало странное ругательство Ким Чен Ына

25 сентября 2017, 10:05

Многие восхитились тому, что представители Северной Кореи смогли употребить слово, которое заставило всех американцев открыть словарь.

В сети активно обсуждают резкое заявление лидера Северной Кореи Кима Чен Ына в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой наMashable.

Официальное Корейское центральное информационное агентство опубликовало заявление фото Кима Чен Ына, сидящего за столом с листком бумаги. Он назвал Трампа «психованным выжившим из ума стариком». В официальном переводе на английский было указано слово dotard, что взволновало пользователей сети.

Оказалось, что многие не подозревали о существовании этого слова, но после того, как выяснили его значение (на русский — «дряхлый старикашка» или «выживший из ума старик»), принялись шутить по этому поводу.

Многие восхитились тому, что представители Северной Кореи смогли употребить слово, которое заставило всех американцев открыть словарь. Некоторые подметили, что в оригинальном заявлении было употреблено выражение, близкое к lunatic old man («сумасшедший старик»).

Юзеры принялись применять это слово буквально к каждой ситуации.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...