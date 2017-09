Американцев взволновало странное ругательство Ким Чен Ына

Официальное Корейское центральное информационное агентство опубликовало заявление фото Кима Чен Ына, сидящего за столом с листком бумаги. Он назвал Трампа «психованным выжившим из ума стариком». В официальном переводе на английский было указано слово dotard, что взволновало пользователей сети.

Оказалось, что многие не подозревали о существовании этого слова, но после того, как выяснили его значение (на русский — «дряхлый старикашка» или «выживший из ума старик»), принялись шутить по этому поводу.

Многие восхитились тому, что представители Северной Кореи смогли употребить слово, которое заставило всех американцев открыть словарь. Некоторые подметили, что в оригинальном заявлении было употреблено выражение, близкое к lunatic old man («сумасшедший старик»).

Юзеры принялись применять это слово буквально к каждой ситуации.

Everyone on Twitter



- OMG HE CALLED TRUMP A #dotard



- Is that a word?



- Wait...is that a real word?



- *looks up word*



- HE IS A DOTARD!