Россия и Казахстан отменили контроль транзитных поездов

Россия и Казахстан отменили пограничный контроль транзитных поездов, упростив процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу.

Об этом «Вести.Экономика» сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России. Как отмечается, с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда «Тулпар - Тальго» по маршруту Астана - Уральск и Алма-Ата - Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк.

«Сегодня, 22 сентября, в МИД РФ Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подписали документ об обмене грамотами о ратификации протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран».