Сарыаркинский районный суд посетили представители Всемирного Банка

В рамках проекта институционального укрепления сектора правосудия представители Всемирного Банка посетили Сарыаркинский районный суд города Астаны.

Данный проект реализуется Министерством юстиции Республики Казахстан при помощи Всемирного банка.

Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Группа Всемирного банка ведет работу во всех основных областях развития. Она предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и технической помощи, а также помогает странам делиться инновационными знаниями и решениями стоящих перед ними проблем и применять их на практике.

В составе делегации приняли участие вновь назначенный руководитель проекта/старший специалист по вопросам государственного сектора М.Валид, заместитель руководителя проекта/специалист по вопросам государственного сектора А.Нуршаихова, заместитель руководителя группы по поддержке реализации проекта А.Ержанов, эксперт группы по поддержке реализации проекта Г.Куанышева, координаторы и эксперты.

Модераторами встречи выступили заместитель Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан К.Елибаев и председатель Сарыаркинского районного суда А.Жукенов.

Проект, состоящий из 4 компонентов, предусматривает оказание институциональной поддержки государственным органам, предоставляющим широкий спектр услуг в сфере правосудия. В рамках проекта в текущем году отобраны пилотные суды городов Астаны и Алматы со значительной нагрузкой.

В ходе встречи гостям продемонстрировали последние достижения в области внедрения информационных технологий. Помимо этого члены делегация ознакомились с работой автоматизированного рабочего место судьи в рамках пилотного проекта в суде, побеседовали с судьями и специалистами суда.

В свою очередь председатель суда Арман Жукенов рассказал гостям об основных направлениях развития отечественной судебной системы.

В завершении участниками мероприятия отмечена высокая значимость состоявшейся встречи для дальнейшего развития сложившихся взаимоотношений, что позволит в ближайшие годы добиться значительных результатов в развитии правовой системы Казахстана.