2,63% ВВП ЕАЭС можно сэкономить к 2025 году за счет устранения правовых барьеров в процессе реализации цифровой повестки Союза

По данным Всемирного банка, уровень экономии только за счет устранения правовых барьеров в процессе реализации цифровой повестки ЕАЭС потенциально может достичь 2,63% ВВП к 2025 году. Какие пилотные инициативы предполагается проработать в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года, обсудили на заседании рабочей группы высокого уровня под руководством Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, состоявшемся в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

«Сегодня крайне важно выработать общий скоординированный подход в сфере цифрового развития на национальном и союзном уровнях для получения цифровых дивидендов для всех участников, - отметил Тигран Саркисян. - При этом совместные инициативы и проекты в рамках цифровой повестки, представляющие общий интерес, позволят значительно расширить возможности государств-членов и их хозяйствующих субъектов как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

Совет ЕЭК в середине сентября этого года одобрил шесть инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС: цифровая прослеживаемость продукции, товаров, услуг и цифровых активов, цифровая торговля, цифровые транспортные коридоры, цифровая промышленная кооперация, соглашение об обороте данных, система регулятивных «песочниц».

Список может быть расширен за счет рекомендаций от стран Союза или Комиссии. Под инициативами понимаются предложения о взаимосвязанных проектах по реализации цифровой повестки, которые соответствуют подходам, принципам и критериям, предусмотренным Основными направлениями реализации цифровой повестки до 2025 года.

Как пояснила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, в рамках реализации цифровой повестки Комиссия на базе экспертных площадок будет собирать предложения по инициативам и прорабатывать их только в случае заинтересованности в них не менее двух государств-членов. Если в результате инициатива будет одобрена всеми странами Союза, на ее основе будет подготовлен и реализован конкретный проект.

Инициативы должны представлять интерес для государств-членов, способствовать достижению целей цифровой повестки, использовать инновационные бизнес-модели, обеспечивать связность евразийских цифровых инфраструктур, опираться на достаточно зрелые разработки, приводить к модернизационным эффектам, а также должны быть направлены на стимулирование экономического роста и поддержку конкурентоспособности экономик государств-членов в ходе цифровых трансформаций.

К проработке инициатив и реализации проектов в рамках цифровой повестки предполагается привлекать представителей бизнес-сообществ государств-членов.

Для успешной реализации проектов стран Союза апробируют различные механизмы финансирования, в том числе механизмы целевого и проектного финансирования, механизмы на основе государственно-частного партнерства и консорциумов, механизмы с использованием сервисной модели, разрабатываемые за счет привлечения средств институтов финансирования (в частности Евразийского банка развития) и т.д.

Комиссия на интеграционном уровне координирует проработку инициатив и исполнение проектов, чтобы иметь представление о целостной картине реализации цифровой повестки. Такая форма организации позволит более эффективно решать задачи цифровой трансформации экономик государств-членов и использовать накопленный в них опыт.

Участники рабочей группы отметили важность осуществления проектов о взаимном признании цифровых подписей и счетов-фактур, а также интеграции электронных торговых площадок.

По итогам заседания Комиссии поручено сформировать проект порядка проработки инициатив. В октябре документ должен быть вынесен на рассмотрение Евразийского межправительственного совета.