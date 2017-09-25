Касымов: Осужденные налаживают в колониях бизнес

Сейчас 34 заключенных, пользуясь правом на занятия индивидуальным предпринимательством, наладили в колонии собственный бизнес.

На правительственном часе в М ажилисе Парламента РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о мерах по трудоустройству осужденных в местах заключения, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В стране ежегодно освобождается из колоний более 10 тысяч граждан. Почти треть из них, выйдя на свободу, вновь совершают преступления. В колониях сегодня имеются условия, необходимые для получения всеми осужденными общего, среднего и профессионального образования. В исправительных учреждениях имеется 53 общеобразовательных школ, в которых ежегодно обучается более 2,5 тысяч осужденных», - сказал он.





В то же время, по его данным, на базе 47 профессиональных колледжей, 2600 осужденных проходят обучение по 35 наиболее востребованным на рынке труда рабочим специальностям: плотники, сантехники, швеи, электро-газосварщики и другие.





«Кроме обеспечения профобучением, мы заинтересованы также в том, чтобы все трудоспособные осужденные в период отбытия наказания были обеспечены рабочими местами. Производство и потенциал наших предприятий не велик, они работают в сложных условиях. Сегодня в условиях рыночной экономики крайне затруднительно достигнуть полной трудовой занятости осужденных. Но проблема эта целенаправленно решается», - проинформировал глава ведомства.





Он отметил, что, приняв уголовно-исполнительную систему, МВД было вынуждено предпринять немалые усилия для того, чтобы вывести из реабилитационной процедуры РГП «Енбек» и его филиалы, находящиеся на грани банкротства.





«В настоящее время на предприятиях исправительных учреждений освоено производство продукции металлообработки, деревообработки, строительных материалов, швейных изделий и других товаров. В ряде учреждений налажено производство сельхозпродукции, которой в значительной мере обеспечиваются потребности самой уголовно-исполнительной системы», - сказал министр.





К. Касымов добавил, что в деятельности предприятий исправительных учреждений сейчас привлекается МСБ.





«С прошлого года 273 субъекта МСБ переданы в доверительное управление незадействованные производственные площади учреждений, где трудоустроено более 3000 осужденных. Сейчас 34 заключенных, пользуясь правом на занятие индивидуальным предпринимательством, наладили в колонии собственный бизнес», - сообщил он.





По его словам, часть осужденных занято на хозяйственно-бытовых работах по обслуживанию самой исправительных учреждений.





«В настоящее время в целом по уголовно-исполнительной системе более 68% трудоспособных осужденных обеспечены оплачиваемой работой, что дает им возможность выплачивать по различным искам – это ущерб, алименты, штрафы, а также оказывают помощь своим семьям», - заключил К. Касымов.





Ксения Давыдова, Астана.



