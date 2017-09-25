Прерывание срока досудебного расследования: теория и практика

Вопросы прерывания срока досудебного расследования являются актуальными как для теории, так и для практики.

В предыдущем УПК РК 1997 г. институт прерывания срока предварительного следствия отсутствовал. В нем регламентировался вопрос о приостановлении предварительного следствия и его возобновлении (ст. 50, 265, 266, 268 УПК РК в редакции 1997 г.). Ныне действующий УПК РК (далее - УПК) заменил институт приостановления предварительного следствия на прерывание срока досудебного расследования, в связи с чем на практике возникло много спорных моментов.

В соответствии с новым УПК, приостанавливать течение срока производства по уголовному делу вправе только суд (ч. 1-6 ст. 45 УПК). Орган уголовного преследования в лице следователя или дознавателя, не полномочен приостанавливать срок досудебного расследования. Он вправе только прервать срок следствия (ч. 7 ст. 45 УПК).

В чем же принципиальная разница между этими понятиями и какое значение они имеют для практики?

Приостановление производства по уголовному делу - это временное прекращение процессуальных действий органом ведущим уголовный процесс, вызванное объективными (т.е. независящими от следователя, суда и лиц участвующих в уголовном процессе) обстоятельствами, которые препятствуют дальнейшему развитию процесса и в отношении которых нельзя определить, когда они будут устранены и когда наступит возможность возобновить производство по делу. При отпадении основания послужившего приостановлению производства по делу, окончание срока завершения следствия смещалось на величину времени, в течении которого следствие было приостановлено. Так, например, следователь вынес постановление о назначении той или иной судебной экспертизы (п. 8) ч. 1 ст. 50 УПК РК в редакции 1997 г.). Орган судебной экспертизы проводил экспертизу в течение двадцати дней. По получении заключения эксперта, следователь выносил постановление о возобновлении производства предварительного следствия. Так вот, в срок следствия эти двадцать дней не входили. Естественно, на такое же количество дней отодвигался срок окончательного завершения следствия. Для придания юридической силы этому факту, следователи выносили специальное постановление, которое именовалось восстановлением срока предварительного следствия. В итоге, чистого времени на предварительное следствие затрачивалось два месяца, как это и предписывалось законом.

Необходимость точного исчисления срока на проведение следствия обуславливалась тем, что в случае выхода следователем за установленные временные границы срока предварительного следствия, собранные доказательства или совершенные следователем процессуальные действия, подлежали оспариванию стороной защиты на предмет законности собранных доказательств и приобщения их к материалам уголовного дела, с постановкой вопроса об исключении таких доказательств из обвинения в связи «существенным нарушением порядка производства процессуального действия (п. 5) ч. 1 ст. 116 УПК РК в редакции 1997 г.). В настоящее время это ч. 4 ст. 112 УПК, которая в отличии от своего предшественника, изложена более конкретно и четко.

Приостановление производства по делу судом может иметь место лишь при наличии оснований, указанных в ч. 1 ст. 45 УПК. Перечень этих оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. А в ч. 2 и 3 ст. 45 УПК указаны основания, обязывающие суд приостановить судебное разбирательство по делу.

О приостановлении производства по уголовному делу, суд выносит мотивированное постановление. Обстоятельства, являющиеся основанием для приостановления производства по делу, должны быть подтверждены письменными документами, либо доказательствами не вызывающими сомнения. Тоже самое относится и к следователям.

Производство по приостановленному делу возобновляется судом как по заявлению лиц участвующих в процессе, так и по собственной инициативе только после того, как отпали обстоятельства, вызвавшие его приостановление. При возобновлении производства по делу, суд также выносит постановление. Согласно ч. 4 ст. 45 УПК, после вынесения судом постановления о приостановлении производства по уголовному делу, то срок рассмотрения дела в суде прерывается. В прежнем УПК РК указание на то, что срок рассмотрения дела прерывается, не было (ст. 50 УПК РК в редакции 1997 г.).

Иначе решается вопрос для следователя или дознавателя. Как было сказано ранее, в соответствии с ч. 7 ст. 45 УПК сроки досудебного расследования не приостанавливаются, а прерываются. Основания для прерывания срока расследования отличаются от оснований приостановления срока рассмотрения дела судом. В предыдущем УПК РК они были общими как для следователя, так и для суда.

Прерывание срока - это когда время с начала наступления чего-либо останавливается, а после устранения того или иного события, либо факта послужившего основанием прерывания, начинает течь заново.

В гражданском праве делается различие между приостановлением и прерыванием сроков.

Так, в п. 2 ст. 183 ГК РК записано, что «после перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок».

Аналогичным образом понимается прерывание срока давности по преступлениям и в уголовном праве (ч. 4 ст. 77 УК РК).

Согласно ст. 9 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 г., срок регистрации юридических лиц, их филиалов и представительств, а также срок регистрации прекращения деятельности этих субъектов права прерывается при условиях, указанных в данной статье.

Другого понимания прерывания срока, в гражданском, уголовном и в других отраслях права, нет. Именно по своим правовым последствиям и отличается приостановление срока, от прерывания срока. По своему смысловому содержанию слово прервать означает, остановиться и затем начать все сначала.

Если исходить из буквального смысла, языкового толкования норм ч. 7-9 ст. 45 УПК и примененной в ней терминологии следует, что после того, как закончились обстоятельства, послужившие основанием для прерывания срока досудебного расследования, выносится постановление о возобновлении досудебного расследования и срок следствия начинает течь заново. Из этого следует, что время с начала регистрации заявления или сообщения в ЕРДР и до вынесения следователем постановления о прерывании срока досудебного расследования, не входит в общий срок расследования. Тем не менее, подобное не предусмотрено в ст. 192 УПК (Срок досудебного расследования). Так вот, если исходить из того, что срок досудебного расследования не приостанавливается, а прерывается то на практике возникают различные коллизии. Разрешить их порой не возможно, т.к. каждая из сторон уголовного процесса, толкует закон в свою пользу.

Следующее, согласно предыдущему УПК РК следователь вправе был возобновить приостановленное следствие в случае, если ему было необходимо провести какие-либо следственные действия, которые могли быть осуществлены без участия обвиняемого (п. 2) ч. 1 ст. 268 УПК РК в редакции 1997 г.). Например, назначить экспертизу, провести дополнительный осмотр места преступления в связи с обнаружением там новых, ранее не обнаруженных предметов, следов, провести опознание или эксгумацию трупа и пр. После проведения этих и других следственных действий, следователь имел право вновь приостановить предварительное следствие. И так несколько раз.

Необходимость приостановления и возобновления предварительного следствия было связано с тем, что по приостановленному делу категорически запрещалось проведение каких-либо следственных действий (ч. 3 ст. 266 УПК РК в редакции 1997 г.). А если они все же были проведены, то такие действия признавались незаконными, а полученные результаты от таких действий подлежали признанию недопустимыми в качестве доказательства.

В соответствии с действующим УПК следователь не вправе возобновлять досудебное разбирательство при возникновении случаев, изложенных выше. Он вправе возобновить следствие только при условии, когда отпали основания, послужившие его прерыванию. Следует отметить, что такие основания могут долго не наступать или не наступить вообще.

На практике возникает много вопросов связанных с применением п. 1) ч. 7 ст. 45 УПК, согласно которому следователь вправе прервать срок досудебного расследования в связи с «неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение». В криминалистике и в оперативно-розыскной деятельности преступления совершенные неустановленным лицом, называются неочевидными и такие преступления считаются нераскрытыми. Поскольку оно не раскрыто, то проводятся розыскные меры (мероприятия) по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение (п. 56) ст. 7 УПК, ст. 10 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г. с изменениями и дополнениями). При этом следователь должен вынести постановление о розыске неустановленного лица, совершившего уголовное правонарушение с указанием органа, которому поручается проведение оперативно-розыскных мероприятий. Если же известно лицо, совершившее деяние, то такое преступление считается очевидным. Так вот, будет ли считаться уголовное правонарушение очевидным, если в заявлении или в сообщении адресованном в соответствующий правоохранительный или специальный орган указано конкретное физическое лицо, предположительно совершившее преступление и это заявление или сообщение зарегистрировано в ЕРДР. Одни полагают, что несмотря на наличие указания в заявлении на конкретное физическое лицо, совершившее уголовное правонарушение, тем не менее юридически такое лицо будет считаться неустановленным. Другие же, противоположного мнения. Исходя из этого сторонами уголовного процесса по-разному понимается и толкуется положение п. 1) ч. 7 ст. 45 УПК. При чем каждая из сторон, трактует ее исключительно в свою пользу. Для сравнения, ранее согласно ст. 50 УПК РК в редакции 1997 г., следователь вправе был приостановить производство по делу в случае «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Обвиняемым же становился подозреваемый, в отношении которого следователем выносилось постановление о признании его в качестве обвиняемого и предъявлял ему конкретное обвинение. Таким образом, точное время установления лица совершившего преступление, определялось по дате вынесения следователем постановления о признании лица обвиняемым. С этого момента лицо, совершившее уголовное деяние, считалось установленным, а преступление раскрытым. Согласно новому УПК, следователь не выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и не предъявляет ему обвинение. Он выносит постановление о признании лица подозреваемым и затем постановление о квалификации его деяния по соответствующей статье УК РК. Подозреваемым также становится лицо, которое задержано по основаниям предусмотренными в ст. 128 УПК. Статус обвиняемого подозреваемый приобретает с даты утверждения прокурором обвинительного акта, составленного следователем.

Далее, в УПК введено новое процессуальное лицо - свидетель, имеющий право на защиту, которого ранее не было. Данное лицо, фактически является подозреваемым (де-факто), хотя юридически он свидетель (де-юре). Если в заявлении или сообщении о совершенном преступлении или готовящемся преступлении называется конкретное лицо, либо против него дает показание свидетель, участвующий в уголовном процессе, то он вызывается и допрашивается следователем в качестве свидетеля, имеющего право на защиту (ч. 5 ст. 78 УПК). В криминалистике, такое лицо именуется заподозренным. Так вот, лицо вызванное в орган уголовного преследования и затем допрошенное как свидетель, имеющий право на защиту, то будет ли он считаться установленным лицом, совершившем уголовное правонарушение или лицом готовящимся его совершить, либо нет? От того, какой будет ответ, зависит правильность применения следователями п. 1) ч. 7 ст. 45 УПК.

Таким образом есть четыре исходные точки, по которым выявляется лицо, совершившее уголовное правонарушение:

- первая, с момента указания этого лица в заявлении, сообщении или рапорте должностного лица и регистрации в ЕРДР, в том числе после допроса в качестве свидетеля, имеющего право на защиту;

- вторая, с момента, когда против данного лица даст показание свидетель, участвующий в уголовном процессе;

- третья, после вынесения следователем постановления о признании конкретного физического лица подозреваемым или задержания гражданина в качестве подозреваемого по ст. 128 УПК;

- и, наконец четвертая, с момента утверждения прокурором обвинительного акта.

До тех пор, какая-либо из этих четырех точек не будет законодательно выбрана и закреплена как единственная, дискуссии и споры относительно данного вопроса в научной среде будут продолжаться, а практики выбирать точку отсчета, по своему усмотрению и решать возникшие ситуации исходя из собственных интересов.

В своей практической деятельности принимал участие в нескольких уголовных делах, когда следователь прерывал срок досудебного расследования несколько раз, а в одном деле даже четыре раза, и каждый раз по п. 1) ч. 7 ст. 45 УПК. Столько же раз он возобновлял производство по делу со ссылкой на ч. 9 ст. 45 УПК. К слову, в постановлении он не указывает конкретное лицо, которого он установил как лицо совершившее уголовное правонарушение. Он пишет, что отпали основания прерывания срока досудебного расследования. Отпасть же основания могут только в том случае, когда установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение. Устанавливаться же оно может как самим следователем, так и сотрудниками криминальной полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Вместе с тем, во всех последующих процессуальных документах которые следователь составляет, после возобновления производства по уголовному делу, например, в постановлении о назначении той или иной экспертизы, указывает фамилия, анкетные данные лица и какое правонарушение это лицо совершило, с указанием статьи УК РК, по которой предварительно квалифицированно его деяние. А в последнем уголовном деле, в котором принял участие, следователь прервал срок досудебного расследования после проведения очной ставки между заподозренным лицом и свидетелем, который свидетельствовал против него. В итоге, общий срок досудебного расследования, с учетом прерывания, превысил два года.

Для правильного применения п. 1) ч. 7 ст. 45 УПК относительно прерывания срока досудебного расследования в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, надлежит обратиться к ч. 5 ст. 78 УПК. Исходя из его буквального смысла и толкования следует, что если следователь вызвал конкретное лицо и допросил его в качестве свидетеля имеющего право на защиту, то в последующем уже не может прерывать срок досудебного расследования по основанию предусмотренному п. 1) ч. 7 ст. 45 УПК, т.е. в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. Более того, ч. 5 ст. 78 УПК изложена так, что даже не требуется чтобы следователь допросил это лицо в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Достаточно, чтобы в заявлении или сообщении об уголовном правонарушении адресованное тому или иному правоохранительному или специальному органу была указана фамилия лица, совершившего уголовное правонарушение, место его работы (учебы) или место жительства, либо если против этого лица дает показание свидетель, участвующий в уголовном процессе. Указанных данных вполне хватает для того, чтобы считать, что правонарушитель установлен.

Нежелание следователей прекращать уголовные дела в отношении свидетеля, имеющего право на защиту связано с тем, что нужно прекращать дело по реабилитирующему основанию, т.е. по п. 1) ч. 1 ст. 35 УПК (за отсутствием события уголовного правонарушения). Прекращать дело по п. 2) ч. 1 ст. 35 УПК за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения нельзя, т.к. в действиях свидетеля, имеющего право на защиту, не может быть нет не только того или иного состава, но нет и самого субъекта деяния. Если такое дело не прекращать, то оно будет находиться вечно в производстве следователя, т.к. кроме заподозренного лица, никто другой его совершить не мог.

Часто следователи злоупотребляют своими правами, вернее совершают процессуальное правонарушение с тем, чтобы не обращаться к прокурору с ходатайством о продлении срока расследования. Этим они сами себе продлевает срок следствия, а прокурор осуществляющий надзор за ходом расследования, молчаливо потворствует этому. Из практики своих коллег по цеху знаю, что подобные нарушения со стороны следователей, весьма распространенные явления.

Суды же, никак не реагируют, когда заявляешь им ходатайство о признании всех процессуальных действий совершенных следователем и собранных им доказательств в связи с проведением досудебного расследования за пределами установленных УПК сроков. В лучшем случае указывают, что защитник мог обжаловать эти действия следователя и вынесенное им постановление по правилам ст. 106 УПК, следственному судье.

Это верно, и работает только тогда, когда следователь сообщает адвокату-защитнику и его подзащитному о том, что срок следствия прерван и основания, прерывания срока. Однако он не обязан этого делать в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, поскольку он не относится к участникам уголовного процесса (п. 25) ст. 7 УПК). Защитник же узнает о том, что следователь прервал срок досудебного расследования только тогда, когда досудебное расследование завершено и при ознакомлении с материалами уголовного дела. Таким образом, адвокат-защитник не успевает воспользоваться ст. 70 и 106 УПК, а его подзащитный п. 13) ч. 6 ст. 78 УПК.

Полагаю, что если понятия «приостановление» и «прерывание» срока досудебного расследования по содержанию одинаковые, то использование этих двух понятий в одной статье, вводит в заблуждение правоприменителей. Если же законодатель вкладывает в эти понятия разное содержание, то надлежит им дать официальное разъяснение.

Резюме. Вернуть прежнюю редакцию ст. 50 УПК РК в редакции 1997 г. в части полномочий следователя, на приостановление производства по уголовному делу.

Геннадий Нам - адвокат

Алматинской городской коллегии адвокатов