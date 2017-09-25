По итогам торгов курс нацвалюты составил 341 тенге за доллар
25 сентября 2017, 11:29
В обменниках доллар продается за 341,5 - 342 тенге.
По итогам утренней сессии KASE тенге начал неделю с отметки 341,19, сообщает Zakon.kz.
Минимальная стоимость доллара составила 340,5 тенге, максимальная - 341,4. Последняя сделка была совершена на отметке в 341,03 тенге. Средневзвешенный курс по итогам утренней сессии составил 341,19 тенге за доллар. Объем торгов - 54,9 миллиона долларов. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
По данным Kurs.kz, в обменниках доллар продается за 341,5 - 342 тенге.
Фото: express-k.kz.
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