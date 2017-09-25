Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

По итогам торгов курс нацвалюты составил 341 тенге за доллар

25 сентября 2017, 11:29

В обменниках доллар продается за 341,5 - 342 тенге.

По итогам утренней сессии KASE тенге начал неделю с отметки 341,19, сообщает Zakon.kz.

Минимальная стоимость доллара составила 340,5 тенге, максимальная - 341,4. Последняя сделка была совершена на отметке в 341,03 тенге. Средневзвешенный курс по итогам утренней сессии составил 341,19 тенге за доллар. Объем торгов - 54,9 миллиона долларов. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

По данным Kurs.kz, в обменниках доллар продается за 341,5 - 342 тенге.

Фото: express-k.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...