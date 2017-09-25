Репутационный вред

Маханов Даурен Ошакпаевич

На сегодняшний день правительство РК стало проявлять особый интерес и энтузиазм по совершенствованию законодательства и приведению нормативных правовых актов в единообразие с долей указания норм, позволяющих инвесторам благоприятно вести дела в нашей стране.

Однако, полагаю законодатели забыли об одном условии, а именно об отсутствии понятия «репутационный вред» и его разграничения в законодательстве.

Как нам известно в век рыночных отношении нередко акулы бизнеса в условиях жесткой рыночной конкуренции пытаются расположить к себе всё больше клиентов путем выхода в свет в наиболее выгодном положении «репутации». Для бизнеса же «репутация» в глазах потребителей - это создавшееся общее мнение о достоинствах.

Следовательно, «репутация» для бизнеса — это лицо всех его сотрудников и катализатор успешного ведения бизнеса.

«Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку можно выстирать, репутацию - никогда» Альфред Нобель

Как нам известно не редко на практике получается так, что ТОО «А» публикует информацию (СМИ, интернет, листовки и т.п.) порочащую деловую репутацию своего конкурента ТОО «Б», что порождает ТОО «Б» совершить действия по подаче иска о защите деловой репутации, взыскании убытков и опровержении данных сведении. Иск выигран, опровержения опубликованы. Однако, учредители, руководители, работники ТОО «Б» до вступления судебного акта в силу испытывали нравственные страдания, что сказалось на деловой репутации.

Не секрет, что даже при выходе опровержения, репутация компании уже подпорчена, а клиенты уже сложили свое мнение, т.к. потребитель воспринимает негативную информацию легче и даже публикация опровержения не даст того результата, на который он рассчитывал до процесса.

На сегодня законодательством РК не закреплено понятие «репутационный вред», тогда как п.1 ст.33, п.1 ст.917 ГК РК и п.4 ст.19 ЗРК «О средствах массовой информации» предусматривает право юридических лиц на защиту и возмещение неимущественного вреда.

Вышеуказанное обстоятельство также подтверждается п.13 НП ВС РК от 18.12.1992 г. № 6 «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» наряду с иском о защите чести и достоинства. Суд вправе рассмотреть также требование гражданина или юридического лица о возмещении морального (неимущественного) вреда, т.к. деловая репутация вместе жизнью, здоровьем, достоинством личности, честью, добрым именем, неприкосновенностью частной жизни и т.д., имеет право на свою защиту в судебном порядке (п.3 ст.115 ГК РК).

Следовательно, вышеуказанные нормы указывают на право юридических лиц на возмещение репутационного вреда, но не все так легко как бы нам хотелось.

Если раньше юридические лица имели право взыскивать нематериальный вред, то с внесением изменений (Закон РК от 25.03.11 г. № 421-IV) законодатель обрубил право юридических лиц на возмещение нематериального вреда, поставив моральный и нематериальный вред в один уровень, тем самым лишил право на его взыскание.

Конечно, данные обстоятельства логичны, т.к. отсутствие нравственных страдании и отсутствие чувств, затрагивающих юридическое лицо не может поддаться оценке, тем самым остается лишь право на взыскание убытков и опровержение.

«Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом». Уоррен Баффет

Считаю, что законодатель не предусмотрел то, что страдания, беспокойства в период затрагивания деловой репутации испытывали учредители, руководители, сотрудники, которые занимались работой по ее опровержению в массе или, например, сказалось на том, что контрагенты стали требовать дополнительные условия, банки отказывали в выдаче кредита и т.д., примеров много.

Так наш северный сосед на сегодня установил единообразие при применении неимущественного вреда, принимая за основу определение Конституционного Суда РФ от 4.12.2003 г. № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» в котором дал свое разъяснение по данному случаю: «отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину)».

В заключении хотелось бы сказать, что моральный вред и репутационный (неимущественный) вред являются отдельными правовыми институтами, не схожие между собой по объекту покушения, порядку защиты и результатам посягательств. Следовательно, взыскание «репутационного вреда» закономерно.

Хотелось бы верить в то, что законодатель рассмотрит данную инициативу и внесет изменения в законодательство в части разграничения «моральный вред» и «репутационный вред», который будет относится к юридическим лицам.

Принятие же данного института по компенсации нематериальных благ (репутационный вред), предоставит юридическим лицам не только право на опровержение сведения и взыскание убытков, но и получить компенсацию, что дисциплинирует субъекта распространившего недостоверную информацию.

Во всяком случае, это обезопасит предпринимателей и создаст благоприятные условия для инвесторов, которые получат права на компенсацию за посягательства на нематериальные блага.