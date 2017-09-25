Скорость, грязь, адреналин: гонки по бездорожью на берегу Капшагая

Не так масштабно и зрелищно, как Rainforest Challenge или Africa Eco Race, но все же впечатляюще. На побережье Капчагая прошли гонки на джипах по бездорожью.





За окном осень и сентябрь уже не стесняется предъявлять свои права на непогоду, купальный сезон завершен, пляжи опустели. Однако на одном из берегов Капшагая в минувшие выходные в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Все дело в том, что там собрались любители внедорожного спорта для участия в так называемой "Капшагайской Бахе" - чемпионате по трофи-рейдам. Ну и вместе с самими авто-спортсменами на берег стянулись болельщики и просто любители зрелищных гонок.









Провоцирующая приступы аллергии полынь, выхлопы дизеля, рычание движков, перекрывающее шум волн, пыль столбом от катающих туда-сюда квадроциклов и джиперов-любителей, ну и запах шашлыка - это вам, конечно, не пляжный отдых где-нибудь в Турции. Но в этом есть своя особая романтика, с примесью адреналина.









Если говорить о самих гонках, то на берегу Капшагая не приходится ожидать чего-то "вау" в плане опасных моментов и масштабности. Однако прошедшие в три захода кольцевые гонки разогнали кровь не только у самих участников, но и у зрителей. Один заезд по кольцу - 40 минут. За это время машины топили в воде, в грязи, в пыли. Зависали "на пузе", теряли бампера, защиту, и даже, на короткое время, штурманов. Несмотря на то, что это были соревнования, участники как могли помогали увязшим в грязи оппонентам.









Не обошлось без аварийных ситуаций и порванных буксировочных тросов.









В очередной раз, когда чья-то машина увязала в грязи, в воздухе сначала повисала тишина, затем из толпы зрителей начинали выкрикивать советы, и, когда наконец-то экипаж возвращался в соревнование, все радостно аплодировали.









И по итогам гонок сложилось впечатление, что приехали сюда из разных городов не за призом, не за победой, а просто "оторваться" на бездорожье.



