Названы самые криминальные регионы России

В столице, по данным ведомства, за январь-июнь было совершено почти 72 тысячи преступлений.

Москва возглавила рейтинг регионов России по числу совершенных преступлений. Об этом говорится в статистических данных о состоянии преступности России в первом полугодии 2017 года, которые выложены на сайте Генпрокуратуры, пишет РИА Новости





В столице, по данным ведомства, за январь-июнь было совершено почти 72 тысячи преступлений. На втором месте оказалась Московская область, где, зарегистрировано 41,5 тысячи преступлений.

Третьим стал Краснодарский край (33,5 тыс. преступлений), четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан. В топ-10 самых криминальных регионов также попали Ростовская, Тюменская, Свердловска, Кемеровская области и Татарстан.





Всего за полгода в стране зарегистрировано чуть больше одного миллиона преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число преступлений, по данным Генпрокуратуры, сократилось во всех федеральных округах в 76 регионах России. Наибольшего успеха в этом добилась Вологодская область, где преступность снизилась на 30,1%.

Рост преступности был зарегистрирован лишь в восьми регионах.





Уровень преступности в Москве снизился

Ранее начальник столичного главка МВД России Олег Баранов заявил, что количество зарегистрированных в Москве преступлений за первое полугодие 2017 года сократилось более чем на 23%.

По его словам, в суды направлены уголовные дела в отношении почти тысячи членов ОПГ, из которых 235 входили в состав этнических группировок. За это время полиция изъяла 350 килограммов наркотиков и ликвидировала 25 ОПГ, которые специализировались на их поставке. Всего, по данным главка, полицейские перекрыли 41 канал поставки наркотиков, в том числе 37 межрегиональных и 4 международных.





Преступность среди полицейских упала до семилетнего минимума

В феврале в столичной прокуратуре отметили, что количество преступлений в Москве в 2016 году снизилось впервые за несколько лет. "Впервые за несколько последних лет отмечено снижение числа совершенных уголовно наказуемых деяний (на 11%). Меньше совершено убийств (на 0,6%), грабежей (на 22,7%) и разбоев (на 26,3%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом (на 5%), а также некоторых других составов", — рассказал прокурор Москвы Владимир Чуриков.

Вместе с тем глава надзорного ведомства отметил, что общая раскрываемость преступлений незначительно снизилась, при этом хуже всего ситуация оказалась с расследованием краж и случаев мошенничества.





Полицейские стали совершать меньше преступлений

В марте глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уровень преступности среди сотрудников внутренних дел в России по итогам 2016 года оказался самым низким за последние семь лет. "У нас за прошлый год совершено на 11 с лишним процентов преступлений сотрудниками внутренних дел меньше, чем за прошлый аналогичный период ", — отметил он.

Министр заверил, что, несмотря на имиджевые потери, МВД не замалчивает такие факты и дает им принципиальную оценку.





Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович



