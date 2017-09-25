Водородный тягач Nikola получит привод от Bosch

Американский электромобильный стартап Nikola Motor объявил о начале сотрудничества Bosch. На водородные тягачи Nikola One и Nikola Two будут устанавливаться разработанные Bosch силовые агрегаты eAxle. Это устройство представляет собой модульную платформу, совмещающую электромотор, электронику и трансмиссию в одном компактном блоке.





Благодаря своей конструкции eAxle может использоваться при производстве практически любого вида автомобильного транспорта – от компактных городских электрокаров до грузовиков. «Николам» такая силовая установка обеспечит более 1000 л.с. Источником энергии послужит батарея емкостью в 320 киловатт-часов, подзаряжаемая от водородных ячеек, в разработке которых также примет участие Bosch. Заявленный запас хода – свыше 1200 миль (1931 км) на одной заправке. Старт производства намечен на 2020 год.





Для Nikola Motor это партнерство означает очередную смену стратегии. В мае 2016 года, когда были анонсированы трехосный тягач Nikola One и электробагги Nikola Zero, сообщалось, что 320-киловаттная батарея грузовика будет подзаряжаться от газотурбинного генератора. Однако уже в декабре, во время премьеры прототипа в Солт-Лейк-Сити была озвучена идея с топливными элементами и строительством собственной сети водородных станции в США и Канаде, на которых клиенты будут заправляться бесплатно.



